ثقافة القليوبية تناقش الرواية المصرية بعد نجيب محفوظ

نظم بيت ثقافة طوخ، التابع لفرع ثقافة القليوبية لقاء بعنوان "الرواية المصرية بعد نجيب محفوظ"، ضمن الأنشطة الثقافية والأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أدار اللقاء الشاعرة نيرمين محمد

تناولت الشاعرة نيرمين محمد الأمسيات الأدبية للعلامات الفارقة في تاريخنا الأدبي ودراستها بالجدية التي تستحق لوضعها أمام الأجيال الناشئة ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ.

كما تحدث الشاعر محمود الزهيري، عن الرواية المصرية والعربية قبل نجيب محفوظ وإرهاصات رسوخ تجاربها الإبداعية وذيوعها بوصفها من الأجناس الأدبية التي لم يكن للعرب فيها تجارب تاريخية كثيرة، كما تناول تجربة الكتابة الروائية عند نجيب محفوظ واختلاط إبداعه بالأرض والهوية، وعن قضايا الاشتباك مع الواقع في أدب محفوظ.

وتحدث الشاعر محمد علي عن تجربة الكتابة الروائية بعد نجيب محفوظ، وعن المستقبل الروائي في مصر بين الواقع والمأمول، ثم تناول بعض إبداعات الشباب في ختام اللقاء.