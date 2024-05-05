أوكرانيا تسقط 23 طائرة من طراز شاهد من أصل 24 أطلقتها روسيا

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 23 من أصل 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا الليلة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن أوليشوك قوله - في بيان له - "بين عشية وضحاها حتى 5 مايو 2024، هاجم الروس (أوكرانيا) من الاتجاهين الشمالي والجنوبي بـ 24 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-131/136. وكانت مناطق الإطلاق هي منطقة كورسك في روسيا وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم".



ووفقا لأوليشوك، صدت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية الهجوم الجوي. وتم تدمير الطائرات بدون طيار في مناطق خاركيف وخيرسون ودنيبروبتروفسك.



وفي منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، أفادت الإدارة العسكرية للمنطقة اليوم بأن الجيش الروسي شن 41 ضربة على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت (يوكرينفورم) عن بيان الإدارة القول: "خلال النهار، نفذ الروس 41 هجوما مدفعيا على المناطق الحدودية والمدن في منطقة سومي. وتم تسجيل ما يصل إلى 214 انفجارا".



وأضاف البيان أن مجتمعات شاليهاين وإسمان ودروزبيفكا وسيريدينا بودا وزنوب نوفهورودسكي تعرضت للقصف أيضا وجار تحديد الخسائر البشرية وفي البنية التحتية.