حملة ترامب الانتخابية تجمع أكثر من 76 مليون دولار في أبريل الماضي

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، اليوم الأحد، جمعهما أكثر من 76 مليون دولار في أبريل الماضي، أكثر من نصفها من مانحين صغار.

وقال كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز وهما من كبار مستشاري حملة ترامب، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، " إن نصف الأموال التي تم جمعها تأتي من مانحين صغار، مؤكدا أن قاعدة ترامب الشعبية اكتسبت زخما، مشيرا إلي أن الحزب الجمهوري متحد، والناخبون في معظم أنحاء البلاد مستعدون لاختيار دونالد ترامب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستضيف فيه ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري اجتماعا في فلوريدا للمانحين والسياسيين البارزين ومنهم المرشحون لمنصب نائب الرئيس.

وتتفوق الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي بشكل دائم على حملة ترامب في جمع التبرعات قبل انتخابات الخامس من نوفمبر القادم.

