زيلينسكي: قمة السلام ستعقد ويتعين أن تكون ناجحة مهما كانت محاولات تعطيلها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قمة السلام العالمية ستعقد ويجب أن تكون ناجحة، بغض النظر عن محاولات تعطيلها.

وقال زيلينسكي -في خطاب ألقاه عبر الفيديو الليلة الماضية -: "علينا جميعا أن نتذكر أنه لا يمكننا إلا إجبار روسيا على ترك أوكرانيا وشأنها. وهذا سوف يحدث. قوتنا ستحقق ذلك بالتأكيد بقوة شعبنا وقوتنا العسكرية وقوة وحدتنا مع العالم، وقوة شركائنا – وقوة دبلوماسيتنا".

وشكر زيلينسكي -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- كل من يعمل في فريق الدولة الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي:" قمة السلام العالمي ستعقد، ويتعين أن تكون ناجحة، مهما حاولوا تخريبها وللتغلب على الحرب نحتاج إلى أقصى قدر من وحدة العالم. لنحقق النتائج معا".

يشار إلى أن قمة السلام العالمية هي اجتماع دولي يعقد في سويسرا على مستوى قادة الدول المشاركة في صيغة السلام الأوكرانية يومي 15 و16 يونيو المقبل.

