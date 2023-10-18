ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. مظاهرات بسوهاج لدعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم المسيرة الطلابية الحاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، حيث بدأت المسيرة من خارج وداخل الجامعة وصولاً إلى ميدان الشبان.

وأكد النعماني دعم كافة منسوبي الجامعة للشعب الفلسطيني نتيجة ما حدث له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية علىأراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل، لافتاً الي أن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولىوالأهم، وقضية كل إنسان شريف يعرف الإنسانية ويقدِّر معنى الحرية.

وأشاد النعماني بالروح الحماسية للطلاب المفعمة بالإنسانية والوطنية في التعبير عن تضامنهم للأشقاء الفلسطينيين،ومشاركتهم بهذه الأعداد الغفيرة والتي بلغت أكثر من ٤٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة مطالبة الرئيس السبسي لجميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وخلال المسيرة رفع الطلاب الأعلام المصرية و الفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، حيث هتف الطلاب ب"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" تحيا مصر " قول ياريس وإحنا معاك" يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي يا فلسطين" و"غزة غزة أرض العزة"،

14cbfbfb-acce-4301-b8f2-6b615b589648
14cbfbfb-acce-4301-b8f2-6b615b589648
c3b0a01b-534a-4970-9316-16d875074428
c3b0a01b-534a-4970-9316-16d875074428
b2a0ef81-ff56-45d4-a7eb-ca3ae4de8a37
b2a0ef81-ff56-45d4-a7eb-ca3ae4de8a37
0fca0808-a390-4c2a-b435-33589ffb1a25
0fca0808-a390-4c2a-b435-33589ffb1a25
ads
إسرائيل الانسان أعضاء هيئة التدريس الدكتور حسان النعماني الجامعة التوقف الدول الكبري الكيان الصهيوني اراضي
ads