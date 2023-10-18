بالفيديو.. خالد الجندي: الشعب يدعم قيادته من أجل أمن بلادنا وسلامها

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على ردود الفعل الكبيرة على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا: "اقسم بالله كل واحد مننا بيتمنى الشهادة على أرض فلسطين الطاهرة أو على أرض حدود مصر المباركة، هذا الشعب دائما ينتفض فى الوقت المناسب، هذا الشعب لا يبيع وطنه، هذا الشعب ملتف حول قيادته".

وتابع عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال تغطية خاصة لقناة "DMC"، اليوم الأربعاء: "هذا الشعب لا يقبل التضحية بذرة رمل من ترابه، والله نحن خلف القيادة السياسية، وهى دائما مشرفة لأنها تنتمى لتراب هذا الوطن وتضرب المثال فى التضحية والفداء من أجل سلامة هذا الوطن".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المستشار الألماني، أولف شولتس، حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة مساء أمس.

وقال : «أتقدم بخالص التعازي للشعب الفسلطيني، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري»، منوهًا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر بالغ الخطورة.

وتابع السيسي في تصريحاته اليوم: «الوضع في قطاع غزة بدأ يتدهور بشكل مؤسف، ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء الأزمة».

وعن تهجير الفلسطينين إلى سيناء قال:«الحديث عن نقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء وبالتالي المواجهات هتتنقل إلى المواجهات تكون مع مصر، ومصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص».

وأضاف السيسي: «إذا طلبت من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، ستشاهدون الملايين في الشوارع».