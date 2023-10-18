نقابة السكة الحديد تعلن تفويضها للسيسي لدعم فلسطين وحماية أراضي الوطن

أصدرت النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري بيانًا اليوم أكدت فيه الموافقة على كافة القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي وتفويضه لاتخاذ كل ما يراه مناسبًا لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن وسلامة مصر.

وقال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت واضحة وصريحة وكاشفة لموقف مصر من القضية الفلسطينية.

وأكدت النقابة أن تصريحات الرئيس كانت رسائل تحذيرية بشأن الحدود المصرية التي تعد خطًا أحمر .

وأعلنت النقابة العامة أن تحذيرات الرئيس السيسي بشأن الانتهاكات المستمرة من قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني وضرب المستشفيات وقتل الأطفال وافقت إرادة كل الشعب المصري.