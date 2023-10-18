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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاهد.. أهالي الدقهلية يدعمون غزة بوقفات تضامنية

جانب من الوقفات التضامنية
جانب من الوقفات التضامنية مع أهالى غزة بالدقهلية
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نظم الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية اليوم، وقفات احتجاجية في ميدان المحافظة بالمنصورة بعد أن زحفوا إلى الميدان من كل قرى ومدن ومراكز المحافظة لدعم الشعب الفلسطيني في محنته التي يعيشها منذ 12 يوما من القصف من العدو الإسرائيلي ولدعم صمودهم والإعلان عن أن دمائهم واحدة وأن كل ما يضرهم يؤلم الشعب المصري.

كما توافد أعضاء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، واللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية بقيادة حازم نصر رئيس اللجنة، وإيهاب نظيم وكيل اللجنة، ونظم طلاب كلية الآداب مسيرة انطلقت من الكلية حتى وصلت إلي الميدان.

وتسبب توافد الالاف في إغلاق ميدان المحافظة من اتجاه قناة السويس ووقفوا وهم يرفعون العلم المصري والفلسطيني، ورددوا الهتافات ضد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر على مقتل العديد من الأبرياء والأطفال والنساء وبلغ عدد الضحايا إلي الان 500 شخص كما أعلنوا دعمهم وتفويضهم للرئيس السيسي في اتخاذ القرارات المناسبة لهذه المرحلة.

ورددوا هتافات منها: «لبيك لبيك لبيك يا أقصي، والله أكبر، لا اله إلا الله، فلسطين عربية، يا فلسطين أحنا فداكي يا فلسطين، دمنا فداكي يا فلسطين، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين» 

رفع المتظاهرون لافتات تضامنا مع غزة، منها مصر وغزة ايد واحدة:" تضامن مع غزة الشعب المصري والشعب الفلسطيني ايد واحدة ولن يتخلى عن الفلسطيني". 

https://fb.watch/nLA4dcbA07/?mibextid=Nif5oz

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أهالي غزة الدقهلية الشعب الفلسطيني تضامنا مع غزة دعم الشعب الفلسطيني
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