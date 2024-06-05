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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 679 شاحنة و595 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 298 شاحنة و588 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 381 شاحنة و7 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة سينا  ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، الرياض وسينا وغادرت اربع سفن وهى  ECO ANGELBAY  ،  بوسيدون اكسبريس، امل ،  والرياض، كما تم تداول 3450 طن بضائع و290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة علي متنها 472 سيارة بوزن 945 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1785 راكب بموانيها.

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