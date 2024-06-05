الشاعر محمد عرب صالح لـ“البوابة نيوز”: سعيد بفوزي بجائزة الدولة التشجيعية ووجودي ضمن نخبة من الأدباء والكتاب

عبر الشاعر الشاب محمد عرب صالح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، فرع الآداب عن ديوانه "دائرة حمراء حول رأسي"، عن سعادته بالجائزة، إذ قال :"أنا سعدت بالخبر وزادت سعادتي بعد الإطلاع على قائمة الفائزين في كافة الحقول، فجميع الاختيارات كبيرة ومؤثرة في الواقع الأدبي والفني والاجتماعي".

وتابع "عرب" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "كما أن سعادتي كانت أكبر بكثير إذ أن الديوان الفائز هو الديوان الثاني لي وقد صدر بعد ديوانان، وفوز ديوان صدر عام 2021 فهذا يعني لي الكثير، وأسعدني كثيرًا".

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب الفائزون ثمان جوائز وذلك على النحو الآتي

1- فرع السرد القصصي والروائي (جائزتان)

مارك أمجد فاروق جرجس

العمل الفائز: رواية بعنوان "القبودان"

فاطمة محمد أحمد محمد الشريف

العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان "حين يغيب العالم"

2- فرع شعر الفصحى والعامية (جائزتان)

الشاعر محمد أحمد حسن سالم حسان (محمد عرب صالح)

العمل الفائز: ديوان فصحى بعنوان" دائرة حمراء حول رأسي"

الشاعرة ريم أحمد محمد المنجي

العمل الفائز: ديوان عامية بعنوان "روايح زين"

3- فرع الترجمة من العربية وإليها (جائزتان)

الدكتور هشام زغلول عبد الفتاح علي

العمل الفائز: ترجمة كتاب "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية"

مارك مجدي توفيق بشاى

العمل الفائز: ترجمة كتاب "لويس ألتوسير"

4- فرع الدراسات الأدبية واللغوية (جائزتان)

الدكتور محمد حسانين إمام حسانين

العمل الفائز: سيميائية الحضور الذكوري والأنثوي في التجربة المسرحية عند صفاء البيلي

الدكتور محمد محمود حسين محمد

العمل الفائز: كتاب " التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي"