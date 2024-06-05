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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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بحث قائد الجيش الصومالي العميد إبراهيم شيخ محي الدين، مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي جوزيبي كافو دراغوني، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية المشتركة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة الإيطالية"روما"،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية"صونا"، مساهمة الحكومة الإيطالية في دعم تأهيل الجيش الصومالي.
وقام قائد الجيش الصومالي برفقه رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة روما.

الصومال التعاون العسكري الجيش الصومالى