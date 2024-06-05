الصومال وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري

بحث قائد الجيش الصومالي العميد إبراهيم شيخ محي الدين، مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي جوزيبي كافو دراغوني، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة الإيطالية"روما"،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية"صونا"، مساهمة الحكومة الإيطالية في دعم تأهيل الجيش الصومالي.

وقام قائد الجيش الصومالي برفقه رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة روما.