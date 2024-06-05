وكيل "تعليم الغربية" يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بجميع الإدارات

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات أو السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.