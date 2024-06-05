غرفة القاهرة تبحث تعاونا جديدا مع البنوك لتطوير خدمات منتسبيها

واصلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري جهودها في الاتجاهات المختلفة ، حيث عقد اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك اليوم لبحث تعاون جديد لدعم خدمات منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة.

وشهد الاجتماع منافسة كبيرة بين البنوك في القطاعين "العام والخاص" من أجل التعاون مع غرفة القاهرة والوصول لأفضل عروض لودائعها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تعود بالإيجاب على خدمات منتسبيها.

وقال اللواء صلاح العبد إننا نسعى إلى تكثيف الجهود في هذا الشأن من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتنوعها وتطويرها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث ، خاصة في ظل التطورات العصرية على الصعيد العالمي في الشئون الاقتصادية والإدارية.

وقال اللواء صلاح العبد إن عدد البنوك التي ترغب في التعاون مع الغرفة يزداد جلسة بعد الأخرى في ظل تبادل الاستفادة بين الغرفة والبنك الذي يتم الترسية للتعاون معه .

وأكّد أمين صندوق غرفة القاهرة أن هذا الملف نوليه اهتمامًا كبيرًا بحيث يتم تحقيق أكبر استفادة للغرفة من التعاون مع البنوك ، حيث إن هذا يعود على تطوير الخدمات المختلفة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.