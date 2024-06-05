الخميس .. سلسلة أرواح المدينة في المسرح الصغير بالأوبرا

لأول مرة يقام اللقاء السنوي من سلسلة "أرواح في المدينة" بالتعاون مع الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ومشروع "القاهرة عنواني" على المسرح الصغير في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس ٦ يونيو على المسرح الصغير .

يتضمن اللقاء فقرات متنوعة يقدمها الكاتب والباحث محمود التميمي بمشاركة كلا من - الدكتور عصام صفي المعمارى المعروف ، و المطربة غادة العبسي، و عازف العود الدكتور ماجد سليمان، و الشاعر الكبير جمال بخيت، و الشاعرة نور عبد الله

وسوف يلقي اللقاء الضوء على أرشيف الصحافة المصرية التي ترصد تطورات المجتمع المصري في آخر ١٠٠ سنة؛ بهدف حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين.

كما يحتفي اللقاء بعدد من مبدعي القاهرة الذين شاركوا في الفعاليات السابقة التي انطلقت من سلسلة أرواح في المدينة خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ و حتى يونيو ٢٠٢٤ منهم: الدكتورة انتصار عبد الفتاح، والفنانة لبنى عبد العزيز، والمصور الكبير سعيد شيمي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، و المنشد محمود ياسين التهامي، والإذاعية نسرين أسامة، وأنور عكاشة، والكاتب الصحفي محمد هاني، والكاتب الصحفي سيد محمود.

