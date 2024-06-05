افتتاح دورة سينودس 2024 للكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الراعي

بدأت صباح اليوم الأربعاء، الرياضة الروحية السنوية لسينودس الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار.

ويتولى الإرشاد فيها المشير العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب جورج الترس، على أن تبدأ أعمال السينودس صباح يوم الإثنين المقبل ١٠ يونيو وتستمر الي يوم السبت 15 من نفس الشهر، حيث سيصدر البيان الختامي ويتضمن كل الأمور التي تم بحثها.

وقد بدأت الرياضة الروحية بالصلاة المشتركة ثم كانت كلمة ترحيب للبطريرك الراعي وقال: "إن الرياضة الروحية التي نفتتحها اليوم تشكل عودة إلى الذات"، معتبرًا أننا "بحاجة الى الصمت للعودة إلى الرب والتفكير بحياتنا".