13 طالبة وطالب حصلوا على العلامة الكاملة بالشهادة الإعدادية بالأقصر

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024، بمحافظة الأقصر، وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الإقليم بنسبة نجاح بلغت 80%.

وأعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ۲۰۲۲ / ۲۰۲٤ الفصل الدراسي الثاني.

وتنشر “البوابة نيوز” بيان الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات (الأوائل) بمجموع 280 درجة ، في امتحان الدور الأول، بمديرية التربية والتعليم بالأقصر للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث يتم ترتيب الأوائل حسب قرار ۲۱۲ وتعديلاته وفقا للمجموع الكلي للمواد الأساسية.

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر كالتالي:-

1 - رويدا علاء النوبى آدم - السلام للتعليم الأساسى عربي - الأقصر.

2 - مريم عبد السلام محمود - المحاميد بحرى الإعدادية – أرمنت.

3 - بسنت أبو بكر نافع على - الدقيرة الإعدادية – إسنا.

4 - فارس محمد عاشور سعيد محمد - الشهيد محمد احمد عبد السلام بالنمسا – إسنا.

5 - آيه عبدالسلام طايع خليل - الدقيرة الإعدادية – إسنا.

6- جوى مدحت رشدى إبراهيم - الأقصر الإعدادية بنات – الأقصر.

7- كارين عماد عبده شحاتة – الأقصر الإعدادية بنات - الأقصر

8 - شيماء عبد السلام محمد المندوة - الديمقراط الإعدادية المشتركة - أرمنت.

9 - مياده محمد عبدالدايم محمد - المساوية الإعدادية - غسنا.

10 - على محمد على وداعت الله - على العديسي الإعدادية - الطود.

11 - رضوان إبراهيم عبد الستار - حاجر كومير الإعدادية - إسنا.

12 - يوسف رياض درياس بطرس - العضايمة الإعدادية تعليم أساسي – إسنا.

13 - سمر محمد محمود محمد - الدقيرة الإعدادية – إسنا.

وكان الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، قد عرض النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ الأقصر، والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، امتحاناتهم والبالغ عددهم ١٦٨٠٧ طالب وطالبة داخل ١٠٨ لجان امتحانية، في الفترة من يوم السبت 18 مايو 2024 حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.