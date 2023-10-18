عاجل.. اندلاع حريق بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن النيران اشتعلت في محيط السفارة الأميركية في بيروت، وسط مظاهرات غاضبة حول مبنى السفارة.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت أحمد سنجاب، إن السفارة الأمريكية في بيروت باتت هدفا لعدد كبير جد من المتظاهرين اللبنانيين بعد سقوط 500 شهيد ومئات المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن المتظاهرين جمعوا أنفسهم أمس وتوجهوا للسفارة الأمريكية في عوكر، لكن تمكنت القوات الأمنية اللبنانية من فض المظاهرة.

وتابع أن اليوم دعا حزب الله للتظاهر أمام السفارة، وتجمع المتظاهرون وهاجموا السفارة لكن ردتهم قوات الأمن ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعتبر السفارة الأمريكية في بيروت هي الأكثر تحصينا بين السفارات الأمريكية حول العالم.