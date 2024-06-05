ناصر الخليفى يغضب من تصريحات مبابى

أعرب القطرى ناصر الخليفى، مالك نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، عن غضبه بسبب التصريحات التى ادلى بها كيليان مبابى اللاعب السابق لـ" بى أس جى"، والمنتقل حديثًا إلى فريق ريال مدريد الإسبانى.

وكان مبابي قد خرج بتصريحات قال فيها إنه واجه عنفا من إدارة النادي الفرنسي، مشيرا إلى أنه لولا لويس إنريكي المدير الفني ولويس كامبوس المدير الرياضي، لما دخل إلى أرض الملعب طوال الموسم.

غضب فى باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان ومالكه ناصر الخليفى ينفون ما تردد على لسان النجم الفرنسى، ويبدون أسفهم على ذلك، قائلاً "وذلك فى بيان مقتضب لوكالة فرانس برس ، عن أسفه لتصريحات كيليان مبابي اليوم في المؤتمر الصحفي".

كما اكدت الصحيفة فى تقريرها، اسندته لمصدر في باريس سان جيرمان: " أن ناصر الخليفي لم يُملي أبدًا أي قرار على الفريق ، حتى أن لويس إنريكي قال ذلك ، لكن على الرغم من كل شيء ، مبابي يقول شيئًا والجميع ينشره كما لو كان صحيحًا ".

انتقال مبابى لريال مدريد

وكان مبابي، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية الموسم المنتهى، والذى يتوافق مع نهاية عقده، لينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة مجانية أحدثت ضجة فى عالم الساحرة المستديرة.

وكشف النادى الملكى عن الصفقة من خلال بيان أصدره عبر صفحته الرسمية قال فيه: "توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وكيليان مبابي لاتفاق يقضي بموجبه ضم اللاعب لصفوف الفريق خلال المواسم الخمسة المقبلة".

لم يكن ضم مبابي وليد اللحظة بالنسبة لريال مدريد، بل كانت البداية منذ 2017، عندما كان كيليان لاعبا في صفوف موناكو، لكن اللاعب فضل الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وحقق مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه عام 2017، العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل ان يصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.