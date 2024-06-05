بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: عبور 228 شاحنة مساعدات من منفذ كرم أبوسالم لدعم الشعب الفلسطيني

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن التحركات المصرية مستمرة في أكثر من محور لدعم القضية والشعب الفلسطيني، سواء على المحور السياسي أو محور الضغط على الجانب الإسرائيلي، وذلك لعبور المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مستمرة منذ 8 أشهر.

وأضاف "أيمن" في رسالة له على الهواء من أمام معبر رفح، اليوم الأربعاء، أن مصر جهزت اليوم 350 شاحنة لتتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية من منفذ كرم أبو سالم، وذلك بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب والذي طالبت فيه مصر بإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية وبكميات تكفي احتياجات الفلسطينيين الذين يعانون نقصا حادا في المواد الغذائية.

وتابع، أنه حتى الآن دخلت 228 شاحنة من شاحنات المساعدات من إجمالي 350 شاحنة حتى الآن وما زال العدد المتبقي مصطفًا أمام منفذ رفح البري على الطريق الحدودي ليتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.