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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يكشف عن القميص الجديد فى غياب مبابى

ريال مدريد
ريال مدريد
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كشف نادى ريال مدريد الإسبانى، عن قميصه الجديده للموسم القادم 2024-2025، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، وإبرامه لصفقة القرن مع كيليان مبابى.
حيث أسدل الحساب الرسمي لريال مدريد، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، الستار عن بعض صور القميص الجديد، والذى شارك فى تقديمه بعض لاعبى الفريق الملكى.
ويشمل التصميم الجديد للقميص بساطة فى اللون الأبيض، ويحتوى على نمط مربعات مخصص مع الأحرف الأولى من اسم ريال مدريد، بينما جاء اللون الأسود على الأكمام والشعار وخط العنق.
وظهر العديد من اللاعبين في الإعلان الرسمي للقميص الجديد، مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وفيدي فالفيردي وإيدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز وفيرلاند ميندي.
بينما غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا لريال مدريد، لأن تصوير الحملة تم قبل الإعلان عن الصفقة.

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