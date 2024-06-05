"عبدالرازق" يلتقي رئيس مجلس النواب الكازاخي لتفعيل التعاون البرلماني

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف.

جاء ذلك خلال زيارة "عبد الرازق" إلى جمهورية كازاخستان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين مجالس البلدين لما لهما من جذور تاريخية مشتركة .

وأوضح "عبد الرازق"، أهمية زيادة أعداد السائحين الكازاخيين إلى مصر؛ وذلك لما لدى مصر من مواقع أثرية وسياحية جعلتها ضمن أهم الوجهات السياحية لدى السياح من مختلف دول العالم، مشيرا أيضا إلى حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الكازاخي بمبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الأخرى مثل استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ، مؤكدا استفادتهم من التجربة المصرية والإصلاحات التى تشهدها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين و دعمه لجهود الرئيس السيسي فى مساعى وقف إطلاق النار الفورى فى غزة و ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

حضر اللقاء كل من: المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية بكازاخستان، والنواب محمد شوقي العناني، وجمال عبد الظاهر، ومجدى سليم أعضاء مجلس الشيوخ.