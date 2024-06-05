نائب محافظ القاهرة تتابع حادث أتوبيس الكريمات وتزور المصابين

انتقلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة وقيادات الادارة العامة للمرور و الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الشرطية لموقع حادث طريق الكريمات، والذي اسفر عن إصابة ٢٢ مواطنا باصابات مختلفة للتفقد وتقديم كافة المساعدات الطارئة .

كما تم الدفع بعدد من سيارات اسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين الى مستشفى ١٥ مايو، وقد أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا مفادها وقوع حادث سير لأتوبيس بطريق الكريمات خط الصعيد بدائرة قسم ١٥ مايو وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث والدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء .

حيث تمت المعاينة لموقع الحادث للوقوف على أسبابه، كما تم الدفع بعدد من اللوادر لرفع آثار الحادث من الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية بمتابعة كاملة من الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي ١٥ مايو بموقع الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

و كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة على ان يتم الاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث .

وفى ضوء الاطمئنان على حالة المصابين قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بزيارة مستشفى ١٥ مايو لزيارة المصابين والوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة لاستقرار حالتهم

وأكدت أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، كما لفتت الى جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة بمحيط الحادث وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.