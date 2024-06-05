بعد تصريحاته عن جائزة رجل المباراة.. بالأرقام أفشة يتفوق على إمام عاشور في نهائي كأس مصر

فجرت تصريحات محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الأخيرة حالة غضب داخل صفوف الفريق خاصة كلامه عن بعض زملائه بالقلعة الحمراء وضد مديره الفني السويسري مارسيل كولر، كما ألمح في تصريحاته غلى زميله إمام عاشور.

قال محمد مجدي أفشة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه سعيد بالتواجد في النادي الأهلي وطبيعي أن أحزن بسبب عدم مشاركتي بشكل أساسي ولا أحصل على الوقت الكافي رغم تألقي في الوقت البسيط الذي أشارك فيه في المباريات.

وأضاف "أفشة"، أنا أفضل لاعب في مصر حاليا في مركزي ولا يوجد لاعب في النادي الأهلي أفضل مني ولا أبحث عن اللقطة عكس لاعبين آخرين وتركيزي فقط في أرض الملعب.

وكان رد الفعل على تصريحات محمد مجدي أفشة قوي جدا وحالة غضب حيث قرر مارسيل كولر مع أفشة من التدريب مع الفريق وقرر خالد بيبو مدير الكرة توقيع عقوبة مالية على اللاعب، بينما هناك حالة غضب من زملائه بالفريق بسبب تصريحاته.

وكان أفشة قال في تصريح أخر أن جائزة أفضل لاعب في المباريات تذهب إلى لاعبين لا يستحقونها

وأضاف محمد مجدي أفشة: في مباراة نهائي كأس مصر بالسعودية، سجلت هدفًا وصنعت آخر، وفي الأخير تحصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب، بالحديث عن الحقيقة والأصح فأنا كنت أفضل لاعب، في 10 دقائق سجلت هدفًا وصنعت آخر".

وتابع: المباراة كانت في السعودية؟ نعم لكن مراقب المباراة الذي منح الجائزة كان من مصر هناك أشخاص يرون الحقيقة ولا يفصحون بها.

أرقام أفشة وإمام عاشور في نهائي كأس مصر

وشهدت مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك التي اقيمت على ملعب الأول بارك في السعودية يوم 8 مارس الماضي وحسمها الأهلي بثنائية توج باللقب، تألق محمد مجدي أفشة وزميله إمام عاشور ولكن تم منح جائزة أفضل لاعب في المباراة للاعب إمام عاشور.

وشارك إمام عاشور في المباراة كاملة وتمكن من تسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر، بينما لعب مجدي أفشة 17 دقيقة بعد نزوله بديلا في الدقيقة 73 وتمكن من تسجيل هدف وصنع الهدف الأول لزميله إمام عاشور.