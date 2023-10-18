مسيرة كبرى فى شبرا الخيمة للتنديد بالمجازر الإسرائيلية

انطلقت مسيرة كبرى بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

ردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.



وأكدوا أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات "عاشت فلسطين" و"لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين".



وأعرب المشاركون عن رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، واشاروا إلى أن المصريين جميعا يرفضون تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

مسيرة بشبرا الخيمة

مسيرة تضامنية بشبرا الخيمة

جانب من المسيرة

المشاركين يحملون الأعلام

مسيرة بشبرا الخيمة

مسيرة كبري