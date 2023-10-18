حزب مصر الحديثة: فلسطين قضية العرب ورؤية الرئيس السيسي هدفها الأمن القومي المصري والعربي

الأربعاء 18/أكتوبر/2023 - 03:47 م

أدان حزب مصر الحديثة واستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال حزب مصر الحديثة في بيان له: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.

وأكد الحزب أن هذا العمل الإجرامي يظهر حقيقة الوجه العدواني والإرهابي للاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يراعي أي قيم أخلاقية أو إنسانية.

و أثنى حزب مصر الحديثة على الموقف الحازم والمسؤول للرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الأزمة، والذي يعكس التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية ورفض عملية التهجير خارج غزة لأنه يعنى تصفية القضية الفلسطينية.

كما أشاد الحزب بالجهود المصرية في التواصل مع جميع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع وإحلال السلام والأمن في المنطقة.

ونثمن أيضًا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر على كافة المستويات لوقف التصعيد والعنف في المنطقة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تهدئة شاملة ودائمة، تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الحزب، أن مصر هي صوت الحكمة والعقل في المنطقة، وأن رؤية الرئيس السيسي هي رؤية استباقية وشجاعة تهدف إلى حماية أمن مصر والأمة العربية، وألا تتخلى عن قضية فلسطين، التي هي قضية العرب وقضية القضايا.

كما أعلن تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف هذه المجزرة، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وحماية المدنيين الأبرياء، كما دعا جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر إلى التحرك بكل السبل المتاحة للتضامن مع غزة.

وشدد على أن حزب مصر الحديثة سيظل دائما إلى جانب شعب فلسطين في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس."