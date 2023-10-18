بنزيما عميل حماس.. وزيرة فرنسية سابقة تهاجم لاعب الاتحاد السعودي

شنت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، هجوما لاذعا على نجم فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيما، حيث وصفته بأنه "عميل لبروباجندا "حماس"، بعد تضامنه مع الفلسطينيين.

وقالت مورانو خلال استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1"، إن بنزيما اختار معسكره وبات "عميلا للبروباجندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

واستنكرت مورانو عدم قيام بنزيما بأي خطوة تضامنية تجاه من سمتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".

ولم يقتصر الهجوم من مورانو بل وصل إلى السياسي اليميني المتطرف جون مسيحا الذي قال إن بنزيما يشعر بالارتباط بالأمة الإسلامية أكثر من فرنسا وهو مثل الكثيرين، فرنسي في الورق فقط.

ووجه بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X" رسالة دعم لسكان قطاع غزة، قال فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

وانضم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف نادي اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني، الذي لعب في صفوفه 14 عاما.