وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور لمراقبة الأسعار

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، سوق العبور لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والالتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق والذي يعتبر أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة .

جاءت الجولة بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين بالقاهرة واللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور .

وبدأ وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في سوق العبور بعقد لقاء مع عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق ، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .

ومن جانبهم أكد تجار سوق العبور على وقوفهم إلى جانب الدولة في نجاح المبادرات التي تنفذها للتخفيف عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها ، مؤكدين أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت مؤخراً انخفاضاً فى الأسعار يتراوح ما بين ٢٥ ٪؜ الي ٤٠ ٪؜ وعلي رأسها الطماطم والبصل والبطاطس والفاكهة .

وأضاف التجار : نحن جنود مع الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيطرة علي الأسعار فيما يخص الفاكهة والخضروات والاسماك واللحوم المبردة .