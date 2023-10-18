مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع برازيلي لهدنة إنسانية في قطاع غزة

يصوّت مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على مشروع قرار برازيلي لهدنة إنسانية في قطاع غزة؛ وذلك بعد رفض مشروع قرار روسي يدعو لهدنة إنسانية ووقف القصف الإسرائيلي على القطاع.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تتخذ الهيئة المكونة من 15 عضوا، والتي تشرف على قضايا السلام والأمن، قرارا بشأن مشروع قرار ثان في وقت لاحق اليوم بقيادة البرازيل.

وعلى الرغم من أن المشروع لا يمثل موقف المجلس رسميا حتى يتم اعتماده، إلا أن هذا الاقتراح يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية المستمرة على الأرض، وإنشاء ممرات لتوصيل المساعدات بشكل آمن، فضلا عن حماية الأمم المتحدة وغيرها من العاملين في المجال الإنساني الذين يكافحون من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى أهل غزة.

وكان قد تم التصويت على أول تدخل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العدوان على غزة؛ وهو مشروع قرار بقيادة روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وعلى الرغم من هذه النكسة، فإن الجهود الدبلوماسية تسير على قدم وساق فيما يستعد السفراء للنظر في نص آخر بشأن الأزمة غير المسبوقة.

وبينما يسعى كلا النصين (الروسي والبرازيلي) إلى هدنة إنسانية، هناك اختلافات رئيسية، بما في ذلك ما ورد حول نقطة الخلاف الرئيسية في المسودة الروسية وهو توصيف حركة حماس.

