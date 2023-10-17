مؤشرات أولية للانتخابات الرئاسية في ليبيريا ترجح إجراء جولة إعادة

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبيريا، اليوم الثلاثاء، مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية عقب فرز 94٪ من الأصوات، فيما اعتبر مراقبون محليون أن المؤشرات تعكس أن الرئيس الحالي جورج واياه ومنافسه جوزيف بواكاي لم يحسما الانتخابات من الجولة الأولى.

وذكرت تقارير صحفية محلية في ليبيريا أن نتائج اللجنة الوطنية للانتخابات أظهرت أن المنافسين (جورج واياه وجوزيف بواكاي) كانوا متقدمين على 18 مرشحًا رئاسيًا آخر في الجولة الأولى من التصويت في انتخابات الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي جرت يوم 10 أكتوبر الجاري.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم إن فرز الأصوات اكتمل الآن في ما يقرب من 93 في المائة من مراكز الاقتراع.

وقال مراقبون محليون إن النتيجة الحالية ترجح بقوة إجراء جولة الإعادة لمدة أسبوعين بعد إعلان النتائج الرسمية، ولكن قد تتأخر بسبب الطعون المحتملة.

وهنأت الجماعة الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي حكومة ليبيريا ولجنة الانتخابات على تنظيم تصويت سلمي، تميز بمعدل مشاركة مرتفع.