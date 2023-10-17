الرئيس الفرنسي: سأتوجه إلى الشرق الأوسط عندما تكون هناك أجندة وإجراءات ملموسة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة للغاية ينبغي اتخاذها هناك".

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء فى مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى العاصمة الألبانية (تيرانا)، حيث شارك في قمة إقليمية لدول البلقان- "سأتوجه إلى المنطقة عندما تكون هناك أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة للغاية ينبغي اتخاذها هناك، وعندما نتمكن من التوصل إلى اتفاق ملموس إما بشأن عدم التصعيد أو بشأن القضايا الإنسانية، وحتى يتم ذلك سأواصل المشاورات والمناقشات، وأنه يمكن أن يتوجه إلى هناك ربما في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وشدد ماكرون على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي بشأن المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وعدم تصعيد الصراع في لبنان..

وقال: "إذا كان حق الدولة اليهودية في الدفاع عن نفسها مشروعا فيجب أن يكون متوافقا مع احترام القانون الدولي والإنساني، واحترام المدنيين والشعوب".