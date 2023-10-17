رئيس مدينة زفتى يتابع قافلة "باب رزق" بقرية نهطاي.. صور

تابع إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال قافلة "باب رزق" الذي ينفذها البنك الزراعى المصرى بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك فى إطار الحرص على الوصول إلى كل شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالى .

وتناولت القافلة توعية المواطنيين بالشمول المالى وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم.

كما تم تعريف المواطنيين المشاركين في القافله ببرامج التمويل متناهى الصغر (باب رزق) والذى يستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين، من خلال إتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لكى يبدأوا به نشاطهم الإنتاجى حيث يعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين فى العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة الريفية الصغيرة لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم فى رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى عن طريق إتاحة مشروعات تخدم احتياجات السوق فى هذه القرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جميع الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تم توعية المواطنيين بالخدمات المصرفية التى يقدمها البنك لإتاحة كل خدماته المالية لسكان الريف، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وحثهم على التعامل مع القطاع المصرفى لتحقيق الشمول المالى، حيث يقوم البنك خلال تلك القوافل بإصدار بطاقات (ميزة) بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى، وهو ما يواكب جهود البنك للتوسع فى نشر شبكة ماكينات الصراف الآلى ATM فى كل قرى ومراكز الجمهورية.

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