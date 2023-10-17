لمعاينة منتجات مطلوب تصديرها لأمريكا.. 16 لقاء ثنائي بين شركات مصرية و"سيكا"

التقت 16 شركة مصرية في قطاع الكيماويات والأسمدة بمسؤولي شركة سيكا الأمريكية لمعاينة منتجاتهم بهدف تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش فاعليات مؤتمر الموردين الأول الذي تم بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء بحضور شركة سيكا الأمريكية وعدد من الشركات المصرية في إطار مشروع الصادرات في مصر (TRADE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

والذي يهدف الي ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات قطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".

وأعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأميركية ووقع الاختيار على أكثر من خمسة عشر شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.

وأوضح يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأميركيين لشركة سيكا واللذين حضروا خصيصا لحضور المؤتمر.