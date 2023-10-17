المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1644 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم، مقتل 508 أطفال وإصابة 1136 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام ـ في بيان ـ أنه حتى اليوم 17 أكتوبر، تأثر أكثر من 1644 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 508 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1136 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ492 حالة، تليها خاركييف بـ303 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 130 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

من جهته، أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا إيهور موروز صباح اليوم الثلاثاء مقتل مدنيين اثنين بينما أُصيب آخر في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر موروز ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ " في 16 أكتوبر 2023، قتل الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدة بيرفومايسكي، فيما أُصيب شخص آخر".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن العدد الإجمالي للضحايا في جميع أنحاء المنطقة، لا يشمل أولئك الذين سقطوا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.