أبرز وقائع زيارة المدير العام لمنظمة العمل العربية لجمهورية العراق

استقبل المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين، فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتم بحث مجمل ظروف بيئة العمل العربية والإقليمية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بها.

وأكد "السوداني" أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها مسائل الإصلاح الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ومكافحة البطالة، مثمناً الدور الذي تضطلع به المنظمة، التابعة لجامعة الدول العربية، مجدداً دعم العراق لأنشطة المنظمة، مرحباً بالدورة 50 لمؤتمر العمل العربي الذي ستستضيفه العاصمة بغداد في نيسان/ أبريل من العام المقبل، وبذل كل الجهود في سبيل إنجاح هذا اللقاء التعاوني المتميز.

"المطيري يوقع البرتوكول الخاص بالدورة 50 لمؤتمر العمل العربي مع "الأسدي

كما استقبل أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية والوفد المرافق في مكتبه في مقر الوزارة؛ إذ وقع الطرفان البرتوكول الخاص بتنظيم انعقاد الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي 2024 برعاية المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء.

المطيري يزور المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ومركز التدريب المهني العراقي الكوري

ثم قام وفد منظمة العمل العربية برئاسة فايز المطيري بزيارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بمرافقة السيد مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، والسيد المدير العام للمركز الوطني، وتسلمَّ المدير العام درعاً تكريمياً تقديراً لجهوده المبذولة في تلبية احتياجات الوزارة و المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من الدورات التدريبية وورش العمل خلال السنوات الماضية.

وفي أثناء الزيارة، اطلع على عدد من تجهيزات ومعدات المختبرات المهنية وخدمات الصحة المهنية الأساسية التي يقدمها المركز، كما تم استعراض المهام التي يقوم بها من قبل رؤساء الأقسام.

كما قام بزيارة مركز التدريب المهني العراقي الكوري للتطوير الفني في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث دخل إلى قاعات التدريب الخاصة بتأهيل وتطوير مهارات الشباب والباحثين عن عمل في اختصاصات اللغة الانجليزية والتصوير الفوتوغرافي والحاسبات.

وبهدف التنسيق وتعزيز العلاقات والروابط مع طرفي الإنتاج في جمهورية العراق التقى "المطيري" في وقت سابق كلاً من رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق خلال زيارته العاصمة بغداد.

وجدير بالذكر أن فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية افتتح الدورات التدريبيه الأربع التي تعقدها المنظمة ببغداد. حول “معايير العمل العربية والصحة والسلامة المهنية”، والتي استهدفت 120 مشاركًا من الكوادر العاملة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، وممثلي أصحاب العمل والعمال وذلك تحت رعاية أحمد الأسدى وزير العمل والشئون الإجتماعية في جمهورية العراق، وبحضور عادل عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقي، افتتحت الدورات التدريبية الأربع التي تعقدها منظمة العمل العربية في بغداد، بمقر اتحاد الصناعات العراقي.