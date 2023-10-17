اليوم.. أحمد مالك يودع "الصوان" ضمن فعاليات "وسط البلد للفنون"

يودع أبطال مسرحية “الصوان” جمهورهم، اليوم الثلاثاء بعد أن شاركت الجمهور على مدار 3 أيام عروضها، على مسرح مركز الروابط للفنون، ضمن فعاليات مهرجان “وسط البلد للفنون المعاصرة دي كاف” مع المخرج الفرنسي باسكال رامبرت.

العرض هو أول أعمال رامبِرت المسرحية المكتوبة خصيصا لمصر، ترجم النص للمصرية الممثلة والمخرجة منحة البطراوي، ويشارك بالعرض عدد كبير من الفنانين منهم ناندا محمد، محمد حاتم، أحمد مالك، سارة عبد الرحمن، مجدي عطوان، نهى الخولي، رأفت البيومي، ليلي غنيم، مروان الجبلاوي ويحيي حسين.

ويحكي " رامبرت" عن تجربته المصرية المسرحية الأولي: "هي قصة عائلة مصرية تمر بلحظات اضطهاد، ثم لحظات سعادة أثناء حفل زفاف، ثم يشعرون بالاضطهاد مرة أخرى وتمر الحياة ونرى لحظات الحب و الانكسارات والأمل في حياة أفضل."

جدير بالذكر أن باسكال رامبرت كاتب فرنسي ومصمم حركة ومخرج مسرحي وسينمائي وتليفزيوني، تُرجمت أعماله ونُشرت وعُرضت بأكثر من 20 لغة حول العالم، وفي عام 2012، عُرضت مسرحيته العالمية الشهيرة (نهاية الحب) أكثر من 180 مرة بثلاثة وعشرين لغة مختلفة، وحصلت على جائزة أفضل مسرحية باللغة الفرنسية من نقابة النقاد الفرنسيين، كما حصلت مسرحية (بروفة) التي قدمها عام 2014 على الجائزة السنوية في الأدب والفلسفة من الأكاديمية الفرنسية، وقدم بالقاهرة ضمن فعاليات (دي-كاف) في 2015 عرض "تاريخ (مختصر) لاقتصاد العالم بالرقص"، وفي 2016 نال جائزة المسرح من الأكاديمية الفرنسية عن مجمل أعماله.