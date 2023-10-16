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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة المتغيبين في ٣ مستشفيات حكومية إلى التحقيق بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
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قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في دمياط بالمرور على كلا من مستشفى الزرقا المركزي ومستشفى فارسكور المركزي ومستشفى الروضه المركزي ومستشفى السرو المركزي حيث تم المرور لمتابعةالانضباط الاداري وتواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر  المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين وأدوات السلامة و الصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي.
 تم حصر جميع الملاحظات والمتغيبين وعمل تقرير يرفع الى الدكتور وكيل الوزاره للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق.

ونظمت ادارة الاعلام والتعليم والاتصال الصحي بإدارة فارسكور  الصحية تحت إشراف  الدكتور فاطمة كمال  مدير الادارة الصحية بفارسكور والدكتورة باكينام شكرى رئيس قسم التثقيف الصحي وفريق التثقيف بالإدارة  فعاليات اليوم العالمي لغسل الايدى  حيث تضمن اليوم تقديم التوعية و التثقيف للطلبة بالمدارس والحضانات ، بضرورة غسل الايدى حيث ان الميكروبات بتوصلنا بسهولة عن طريق أيدينا من خلال  العادات السيئة زي لمس الأنف أو الفم باستمرار وخصوصاً عند لمس الأسطح في الأماكن العامة زي المدرسة والعمل والأماكن العامة ، بقا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع درجة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين ،بناءا علي توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتفعيل الايام العالمية ،و تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة وبالتزامن مع اليوم العالمي لغسل الايدى تحت شعار حافظ على نظافة ايديك طول الوقت عن طريق غسلها بالطريقة الصحيحة.

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