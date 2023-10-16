القاهرة الإخبارية ترصد تجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل غزة

بثت قناة القاهرة الإخبارية لقطات لتجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل غزة، إذ اضطر الحاضرون عند المعبر إلى مغادرته فورا والتوجه من حيث أتوا أو إلى الجهة المقابلة التي انطلقوا منها.

وانطلقت كومة غبار بعد القصف العنيف الذي استهدف الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي، وقال الإعلامي أحمد أبو زيد، إن كل الحاضرين أصيبوا بالفزع عند استهداف المعبر.

وقال أبو زيد: "لعل الزملاء يفصحون عن حجم التدمير الذي طال مناطق معتبرة من بوابات معبر رفح على الجانب الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يعطل مسار المساعدات الإنسانية والإغاثية".

