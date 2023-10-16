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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائبة التنسيقية: 11 مليون يستفيدون من تكافل وكرامة.. والرقمنة حل سحري لنجاح أي مبادرة

النائبة مارثا محروس
النائبة مارثا محروس
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أعلنت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الموافقة على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.

وقالت مرثا محروس خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، إن تكافل وكرامة أسم ومعني كبير جدا، كما أنه التكافل يتم بشكل يضمن الكرامة، موضحة أن 11 مليون مواطن مصري يستفيدون من هذا البرنامج تتضمن قرابة 75% من سيدات بالإضافة إلى مسنين وأطفال وفئات كثيرة جدا.

وأوضحت أن تكافل وكرامة يتطلب تكاتف من الجميع، مشيرة إلي أن الرقمنة حل سحري لنجاح أي مبادرات خاصة بالحماية الإجتماعية، مؤكدة أن الدولة المصرية تتجه بسرعة نحو الرقمنة.

ودعت أن يتم التخلص من أي تدخل بشري في مبادرة تكافل وكرامة عن طريق الرقمنة، وربط  رقم تليفون لأي إصدار البطاقات والتحويلات.

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