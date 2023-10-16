بعد يوم من طرحها.. أحمد سعد يتصدر الترند بـ "غصن الزيتون" لدعم فلسطين

تصدر المطرب أحمد سعد الترند بعد يوم فقط من طرح أغنية "غصن الزيتون" عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب"، وجاءت كلمات الأغنية داعمة للقضية الفلسطينية واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين.

جاءت أغنية "غصن الزيتون" من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، ألحان محمدي، توزيع محمد عاطف الحلو، وهي من إنتاج شركة "مزيكا"، وعرض العمل الكثير من المشاهد المؤثرة للأطفال واستشهاد عدد كبير من الشعب الفلسطيني.

كانت كلمات أغنية "غصن الزيتون" كالآتي:-

غصن الزيتون بدل ما بيغطينا

دا متغطي دم

والطفل شايل لعبته

وفي قلبه شايل ألف هم

داير بيكتب على الحيطان

أرضي أهم

والاقصى نادى وصوته في نبرة الم

وما بين شهيد وما بين جريج

بكى محمد والمسيح

القدس راجعة لأهلها

https://youtu.be/-gndwWnXPqA?si=dhyswSbMLMPlyy2r