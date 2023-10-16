مسئول أوزبكي يدعو لتعزيز التعاون السياحي مع مصر خاصة السياحة الدينية

الإثنين 16/أكتوبر/2023 - 12:56 م

دعا رئيس قطاع السياحة في إقليم سمرقند ديلشود نارذكولف إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر وأوزبكستان في مجال السياحة خاصة السياحة الدينية حيث يوجد الكثير من العلماء المسلمين الذين دفنوا مما تعد مناطق جذب للسائحين من جميع أنحاء العالم خاصة المصريين.. مشيرا إلى الاتصالات والاجتماعات التي عقدت بين المسئولين المصريين والأوزبك في مجال السياحة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المسئول الأوزبكي لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي تعقد في مدينة سمرقند اليوم الاثنين وتستمر لمدة 5 أيام.

وقال نارذكولف "إنه يوجد حاليا خط طيران مباشر بين البلدين خاصة إلى مدينة سمرقند"..مؤكدا اهتمام أوزبكستان بجذب السائحين المصريين المزارات السياحة إلى أوزبكستان وجذب السائحين الأوزبك من سمرقند لزيارة الأماكن الدينية في مصر.

وأكد على أهمية بذل الجهود للترويج السياحة في كلا البلدين من خلال تنظيم حملات ترويجية وتبادل زيارات للمسئولين ورؤساء وكالات السفر الأوزبكية والمصرية للتعرف على إمكانيات السفر والسياحة في الجانبين.

وحث على ضرورة توفير مواد دعائية مجانية في وسائل إعلام البلدين وتنظيم مؤتمرات لعلماء الدين والإفتاء وغيرهم في سمرقند وكذلك لعلماء المسلمين الأوزبك في مصر فضلا عن توفير معلومات عن الأماكن السياحية الإسلامية المصرية والأوزبكية مثل الإمام البخاري وقثم بن عباس (ابن عم الرسول محمد صلي الله وعليه وسلم الذي نشر الإسلام في أوزبكستان)وكذلك مزارات آل البيت مثل السيدة زينب وسيدنا الحسين وغيرهم.

وطالب نارذكولف بضرورة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في سمرقند ليس فقط لتطوير السياحة في أوزبكستان لأول مرة في تاريخها ولكن لدول وسط آسيا وكذلك لتطوير اتجاهات السياحة لطريق الحرير..مشيرا إلى أن سمرقند أولت اهتماما بتطوير البنية التحتية لاستضافة هذا الحدث العالمي مما نتج عنه تضاعف تدفق السائحين.

ونوه بأنه تم افتتاح أكثر من 40 فندقا وتشغيل 100 منازل للضيافة وإنشاء مراكز للاستجمام بتكلفة تخطت مليار دولار منذ بداية هذا العام..مؤكدا أن أوزبكستان بها كثير من مناطق الجذب السياحي مثل العاصمة طشقند التي يوجد جبال تشهد هطول الثلج وسمرقند وطشقند وخوارزم وبخاري حيث إن هذه المناطق بها مناطق جذب فريدة.

وذكر نارذكولف أن أهم المزارات السياحية في بخاري وسمرقند بها أماكن تاريخية هي تجمع شاه زنده وساحة رجيستان وضريح الامام البخاري ومقبرة الأمير تمورلينك وضريح قثم بن عباس ومزار الإمام النقشبندي.

