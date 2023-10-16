بالفيديو.. الصحة: 20 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف عن سرطان الثدي

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي هي واحدة من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في شهر يوليو 2019، مشيرًا إلى أن عدد الزيارات على أماكن الفحص بالمبادرة أكثر من 42 مليون زيارة لما يقرب من 20 مليون سيدة استفادوا من هذه المبادرة.

وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه خلال الشهر المقبل سيتم توزيع سيارات للكشف عن سرطان الثدي في عدة أماكن بالجمهورية ، منها كنيسة السيدة العذراء بالتجمع الخامس وشارع جامعة الدول العربية وجامعة عين شمس، وأمام مصلحة الضرائب العقارية في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي التجمع الخامس.

وتابع: "في كل شهر سيتم الإعلان عن أماكن تمركز سيارات المبادرة، ويتم تقديم خدمات المبادرة من خلال الوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات ".