إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة اثر سقوط "سقف" منزلهم بالشرقية

استقبل مستشفي الزقازيق الجامعي اليوم 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابون بإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم إثر سقوط “عرش” منزل قديم بالطوب اللبن عليهم في قرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق .

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد ورود إشارة من مستشفى الجامعة بالزقازيق باستقبال كلا من "عبد الله خ س" 59 سنة و"فوزي ع م" 64 سنة و"عماد ع خ" 16 سنة و"عمرو ع خ" 10 سنوات و"عمرو خ س" 54 سنة جميعهم مقيمين قرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق مصابين بإصابات مختلفة.

و تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتقديم الرعاية الصحية اللازمه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.