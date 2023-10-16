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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باريس تجلي أكثر من 2000 فرنسي من إسرائيل

وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأحد، أنها أجلت  أكثر من ألفي شخص من مواطنيها من إسرائيل وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "من 12 إلى 15 أكتوبر، تم القيام بسبع رحلات جوية لإجلاء أكثر من ألفي مواطن فرنسي".

كما أشارت الوزارة إلى أن من المقرر القيام بعدة رحلات خاصة أخرى يوم الاثنين.

وتتبادل الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي القصف منذ 9 أيام، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته في مختلف مناطق فلسطين.

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باريس إجلاء أكثر من 2000 فرنسي إسرائيل
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