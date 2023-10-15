منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداته لمواجهة الجزائر وديا غداً

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء غدا الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم تقسيمة في نهاية المران ، و شهدت منافسة قوية من اللاعبين للمشاركة أمام الجزائر ، كما شهد المران الكابتن أحمد حجازي قائد منتخب مصر .

تواجد في مران منتخب مصر كلا من الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و الاستاذ عامر حسين عضو اتحاد الكرة و رئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول ، و الاستاذ محمد يحيي رئيس شركة المتحدة للرياضة و الاستاذ سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن .

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