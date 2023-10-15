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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداته لمواجهة الجزائر وديا غداً

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء غدا الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأ  مران منتخب مصر  بتدريبات بدنية ثم تقسيمة في نهاية المران ، و شهدت منافسة قوية من اللاعبين للمشاركة أمام الجزائر ، كما شهد المران الكابتن أحمد حجازي قائد منتخب مصر .

تواجد في مران منتخب مصر كلا من الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و الاستاذ عامر حسين عضو اتحاد الكرة و رئيس البعثة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول ، و الاستاذ محمد يحيي رئيس شركة المتحدة للرياضة و الاستاذ سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن .

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منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا ودية الجزائر
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