سمير فرج يكشف السبب الحقيقي لتأجيل إسرائيل اجتياحها البري لغزة

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس السيسي رسم خط أحمر جديد منذ 4 أيام خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الدولة عبارة عن شعب وأرض وسلطة، وإن ترك الشعب الأرض يعني لم تعد هناك بلد.

وعن سبب تأجيل الهجوم البري على غزة، شدد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه لو قامت إسرائيل بهجوم بري على غزة ستكون التكلفة والخسائر مرتفعة لأن المدن مقبرة الجيوش وتل أبيب تفكر ألف مرة.

أردف: لو هاجمت إسرائيل غزة بريًا هل ستسكت إيران ؟ ولو ضربت إيران ستتدخل وف حاملتي الطائرات الأمريكية التي تم توجيهها إلى الشرق الأوسط وبالتالي تشتعل المنطقة.



ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية بلينكن بعد لقائه مع الرئيس السيسي أعطى أوامره لإسرائيل بفتح المعابر غدًا لدخول المساعدات مقابل خروج الأمريكان، ومد زيارته يوما آخر لزيارة تل أبيب والضغط عليها.

