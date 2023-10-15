رفض دعوي استبعاد 6 من المرشحين بانتخابات نادى الزمالك

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، اليوم الأحد برفض الدعوى المقامة من جمال عبدالكريم سيد(عضو عامل بالجمعية العمومية بنادى الزمالك) ضد وزير الشباب والرياضة واخرين ، والتى يطالب فيها باستبعاد كلا من: احمد سليمان عفيفى - هشام نصر سليمان- هانى شكرى نجيب جرجس- محمد ممدوح حسن الماوي- مصطفي سيد عبدالخالق- هانى مجدى حجاج خليل من الانتخابات المزمع اجراؤها ٢٠٢٣/١٠/٢٠ لنادى الزمالك .

حملت الدعوى رقم ٧٨/١٧٣٦ ، واختصمت وزير الشباب والرياضة وآخرين .

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق،الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا وهم:

ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.

وكريم عادل على منصب أمين الصندوق.

10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم:

1- أحمد عفيفي.

2- رجب رواش.

3 - أحمد فودة نصير .

4 - حمدية كمال.

5 - مروة أمير الرفاعي.

6 - أشرف إمام عبد السلام.

7 - مروة البروجى.

8 - نجلاء ناجى.

9 - أحمد عبادة.

10- سيف الإسلام محمد يوسف.

ومحمد خالد الصادق تحت السن.

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الاثنين الماضى، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.