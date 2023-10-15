برلماني: إنجازات الرئيس السيسي أصبحت واقعًا لا يمكن التشكيك فيها

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسعة الرقعة الزراعية وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، يكفي الرئيس السيسي القضاء على فيروس سي.

وأضاف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حجم إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن الاختلاف عليه أو التشكيك فيه لأنه موجود على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مصر تخلت من المناطق الخطرة التي كانت تهدد حياة المصريين، مضيفا: نحتاج استمرار الرئيس السيسي لمواصلة الكم الضخم من المشروعات التي شرع في تنفيذها خلال السنوات الماضية .

وأردف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك تحديات ومؤامرات على الدولة المصرية، وضغوط كبيرة من أماكن مختلفة وخرجت في توقيت الانتخابات الرئاسية.

واختتم: ما يحدث لمصر لا يمكن أن يكون صدفة، من تسلسل الأحداث بداية من بيان البرلمان الأوروبي، معلقا: الرئيس السيسي هو الأمثل لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة.

