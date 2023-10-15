ضبط 800 ألف عبوة أدوية نواقص بالصيدليات داخل مخزن غير مرخص بطنطا.. صور

تمكنت مديرية التموين والتجاره الداخليه بمحافظة الغربية من مداهمة مخزن وضبط 800 ألف عبوة أدويه نواقص بالصيدليات داخل مخزن غير مرخص بطنطا

وقام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى وهيئه الرقابه والاداريه بعمل مرور دائم والتشديد بالرقابه على الأسواق العامه.

وعلي الفور أمر المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزاره التموين بشن حمله مكبرة برئاسة ياسر مراد مديرالاداره ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، وتم ضبط 800000 عبوه دواء غير موجوده بالصيدليات خاصه بالازمات القلبيه ومرضى السكر والاستنشاق، وذلك بعد قيام أحد الاشخاص باخفائها داخل احد المخازن الغير مرخصه بمدينة طنطا بعيدا عن أعين هيئه الدواء وتم التنسيق والضبط وتحرر محضر بالواقعه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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