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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 800 ألف عبوة أدوية نواقص بالصيدليات داخل مخزن غير مرخص بطنطا.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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تمكنت مديرية التموين والتجاره الداخليه بمحافظة الغربية من مداهمة مخزن وضبط 800 ألف عبوة أدويه نواقص بالصيدليات داخل مخزن غير مرخص  بطنطا 

وقام  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى وهيئه الرقابه  والاداريه بعمل مرور دائم والتشديد بالرقابه على الأسواق العامه.

وعلي الفور أمر  المهندس  محمد ابوهاشم  وكيل وزاره التموين بشن حمله  مكبرة برئاسة  ياسر مراد مديرالاداره ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، وتم ضبط 800000 عبوه دواء غير موجوده بالصيدليات خاصه بالازمات القلبيه ومرضى السكر والاستنشاق، وذلك بعد قيام أحد الاشخاص باخفائها  داخل احد المخازن الغير مرخصه  بمدينة طنطا بعيدا عن أعين هيئه الدواء وتم التنسيق والضبط وتحرر محضر بالواقعه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصري محافظة الغربية مخزن غير مرخص وزير التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية
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