إسرائيل تقصف مدرسة لذوي القدرات الخاصة في لبنان

قال أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن القصف الإسرائيلي طال اليوم مدرسة لذوي القدرات الخاصة في الجنوب اللبناني، وعددا من المنازل، ويجري حاليًا حصر الخسائر التي خلفها القصف الإسرائيل.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن المناطق الحدودية اللبنانية وتحديدًا القطاع الغربي شهدت تبادلا جديدًا لإطلاق الصواريخ بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وسط غارات مكثفة من الطيران الإسرائيلي على القطاع الغربي بأكمله.

وتابع أنه ربما استهداف مدرسة ذوي القدرات الخاصة كان سببًا في تجدد القصف والرد من الجانب اللبناني تجاه إسرائيل، وسط تصعيد للتوتر القائم على الحدود اللبنانية الجنوبية منذ قرابة 8 أيام والذي بدء بعد يوم من بدء عملية طوفان الأقصى.