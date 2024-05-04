لاعب مصري يقود إبسويتش تاون للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح نادي إبسويتش تاون، في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما، وذلك بعد فوزه على هيدرسفيلد في الجولة الأخيرة من بطولة "الشامبيونشيب".

دخل إبسويتش المباراة وهو بحاجة إلى التعادل لضمان تأهله، ولكنه نجح في تحقيق انتصار مقنع بهدفين دون رد.

افتتح الويلزي ويس بيرنس التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يعزز زميله اوماري هوتشينسون النتيجة في الدقيقة 48 من صناعة النجم المصري سام مرسي.

وكان إبسويتش في حاجة لنقطة واحدة لضمان الصعود وأصبح أول فريق يصعد من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم دوري الأضواء في موسمين متتاليين منذ فعلها ساوثامبتون في 2012.

لعب سام مرسي، قائد إبسويتش، دورا هاما في تحقيق هذا الفوز وتأهل فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعد هذا التأهل هو الأول لإبسويتش منذ موسم 2001/2002، وسيكون بمثابة حلم يتحقق لجماهير النادي بعد سنوات من الغياب.

ستكون هذه المشاركة الأولى للاعب المصري سام مرسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يسبق له اللعب في هذه البطولة طوال مسيرته في إنجلترا.

يعد عودة إبسويتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إنجازا كبيرا للنادي، ويبشر بمستقبل واعد في السنوات القادمة.